Durante l’evento annuale dei corrispondenti a Washington, si è verificato un episodio di sparatoria nell’hotel sede della cena. Melania Trump, presente alla serata, ha compreso immediatamente la gravità dell’accaduto. Secondo quanto riportato, avrebbe sussurrato due parole in risposta alla situazione di emergenza. La scena si è svolta nel contesto di una delle manifestazioni più importanti del settore giornalistico, con le forze dell’ordine che sono intervenute prontamente.

Melania Trump ha capito subito cosa stava succedendo, nella sala dell’hotel di Washington dove si svolgeva la cena dei corrispondenti, l’appuntamento annuale in cui il presidente degli Stati Uniti ospita i giornalisti che seguono la Casa Bianca. Quando si sono sentiti i primi colpi di pistola, la First Lady ha detto al presidente Donald Trump di avere sentito un «rumore sospetto», poi ha urlato: «Cosa sta accadendo?». Dopo essere stata messa in salvo insieme al presidente dagli agenti dei servizi segreti, ha detto al marito: «Fai un lavoro pericoloso». L’ha raccontato Trump, parlando durante una conferenza stampa meno di un’ora dopo l’attentato.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Melania Trump, la reazione scioccata agli spari nell'hotel: ecco le due parole che ha sussurrato

Melania Trump rompe il silenzio: Io e mio marito estranei al caso Epstein

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Tra poco in onda con la telefonata di Zampolli, il super inviato di Trump che parla di Melania Trump ed Epstein. Poi i retroscena della liberazione di Trentini, e l'inquinamento nelle aree portuali. Parleremo anche di sicurezza dei motociclisti. Grazie per la vostra - facebook.com facebook

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