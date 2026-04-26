Domenica 26 aprile 2026 si svolge a Modena il meeting della Liberazione, un evento che vede la partecipazione di circa 2000 atleti provenienti da diverse regioni. L’appuntamento si svolge nel contesto di una giornata dedicata all’atletica, con varie competizioni in programma. La manifestazione si tiene in un’area dedicata alle discipline sportive e rappresenta il debutto ufficiale di questa manifestazione a livello regionale.

? Cosa sapere 2000 atleti partecipano al meeting della Liberazione a Modena domenica 26 aprile 2026.. I 240 delegati reggiani affrontano sfide locali e i campionati italiani a Sulmona.. Oggi, domenica 26 aprile 2026, la pista di Modena ospita il meeting della Liberazione con la partecipazione di circa 2000 atleti, tra cui spiccano 240 delegati delle società reggiane. Il weekend dell’atletica leggera si apre con una programmazione densa che vede la pista modenese protagonista di una doppia sfida: l’appuntamento odierno e il memorial Brandoli-Ansaloni previsto per domani, quest’ultimo inteso come completamento del ciclo di gare. In questo scenario competitivo, i talenti del reggiano saranno protagonisti su più fronti, dalle piste emiliane fino ai campionati italiani in Abruzzo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Meeting della Liberazione: 2000 atleti e il grande debutto reggiano

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