Maxi-incidente in galleria sulla SS36 | sei feriti codice rosso

Nella serata di domenica sulla SS36 si è verificato un incidente nella galleria Borbino, in direzione sud, vicino all’incrocio con la SP72 nel comune di Abbadia Lariana. L’incidente ha coinvolto più veicoli e ha causato sei feriti, trasportati in condizioni di codice rosso. L’evento è avvenuto alle 18:01 e ha coinvolto diverse automobili in transito nella galleria. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine.

La domenica di fine aprile si è chiusa con un bilancio pesante sulla Statale 36. Alle 18:01, nella galleria Borbino in carreggiata sud, all'altezza dell'innesto con la SP72 nel territorio di Abbadia Lariana, uno scontro tra più automobili ha coinvolto sei persone. I soccorsi sono scattati in.🔗 Leggi su Leccotoday.it Notizie correlate Ancora un grave incidente nel Sannio: due feriti in codice rossoTempo di lettura: < 1 minutoAncora un grave incidente sulla Strada Statale Appia questa volta all’altezza dell’incrocio tra Paolisi e Rotondi. Cesate, incidente con auto ribaltata: due feriti, soccorsi in codice rossoCompletamente rinnovato, il locale riapre al pubblico dopo alcune settimane di chiusura che hanno permesso… Quando gli automobilisti notano un... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Cavalli fuggono dal maneggio e finiscono sulla statale: maxi incidente all'uscita della galleria, uno viene travolto; Due cavalli scappano dal maneggio e finiscono in strada: maxi incidente in Statale 36; Cavalli in fuga sbucano in mezzo alla strada, maxi tamponamento sulla Valassina: morto investito uno dei due animali, l’altro è ferito; Incidente a San Fili vicino Cosenza con violento scontro tra auto in galleria, due morti e un ferito. Cavalli fuggono dal maneggio e finiscono sulla statale: maxi incidente all'uscita della galleria, uno viene travoltoGrave incidente sulla strada statale 36 Valassina, all'uscita della galleria di Monza in direzione sud. Due cavalli sono fuggiti da un maneggio e si sono ritrovati loro malgrado sulla carreggiata prov ... today.it Monza, cavalli scappano dal maneggio e finiscono sulla Valassina: maxi incidente sulla stataleLunedì 20 aprile, intorno alle 19:30, due cavalli, in fuga da un maneggio, sono finiti sulla statale 36 Valassina provocando il caos e un grave incidente che ha coinvolto tre automobili all’uscita del ... blitzquotidiano.it FOTO | Zelensky a Chernobyl nel 40mo anniversario dell'incidente nucleare. La Russia con l'invasione dell'Ucraina, "sta portando di nuovo il mondo sull'orlo di un disastro causato dall'uomo" ha affermato. #ANSA https://www.ansa.it/sito/photogallery/primopia - facebook.com facebook Oggi ricorre il 40° anniversario del tragico incidente di Chernobyl, che ha segnato la coscienza dell’umanità. Esso rimane un monito sui rischi inerenti all’uso di tecnologie sempre più potenti. Affidiamo alla misericordia di Dio le vittime e quanti ne soffrono anc x.com