Maxi-incidente in galleria sulla SS36 | sei feriti codice rosso

Da leccotoday.it 26 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella serata di domenica sulla SS36 si è verificato un incidente nella galleria Borbino, in direzione sud, vicino all’incrocio con la SP72 nel comune di Abbadia Lariana. L’incidente ha coinvolto più veicoli e ha causato sei feriti, trasportati in condizioni di codice rosso. L’evento è avvenuto alle 18:01 e ha coinvolto diverse automobili in transito nella galleria. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine.

La domenica di fine aprile si è chiusa con un bilancio pesante sulla Statale 36. Alle 18:01, nella galleria Borbino in carreggiata sud, all'altezza dell'innesto con la SP72 nel territorio di Abbadia Lariana, uno scontro tra più automobili ha coinvolto sei persone. I soccorsi sono scattati in.🔗 Leggi su Leccotoday.it

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