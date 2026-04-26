Mattia Moreni scorbutico padano fino agli umanoidi

Mattia Moreni, artista noto per il suo carattere burbero, si distingue per il suo stile personale e le sue opere. Recentemente, non avrebbe apprezzato l’idea di una mostra itinerante e distribuita, pensata con cura e coinvolgimento da un curatore. La frase suggerisce una certa diffidenza di Moreni verso iniziative di questo tipo, senza entrare nel dettaglio dei motivi o delle opinioni personali.

A Bologna e a Ravenna Una mostra in cinque tappe (adesso le ultime due) per il pittore informale evoluto in «surrealista naturale». Amato da F. Arcangeli, Mattia Moreni giocò all’estremo con la sua fantasia Non sarebbe dispiaciuta a Mattia Moreni la formula di una mostra peregrinante e diffusa, congegnata con intelligenza e passione da Claudio Spadoni. Una mostra spacchettata in cinque atti e allestita in altrettanti luoghi, così da costringere interessati e appassionati a farsi nomadi, con esordio nel cuore della pianura romagnola a Bagnacavallo e uno sconfinamento fin sull’Appennino. Una mostra anomala, certamente incomoda, ma che ben si confà alla natura scorbutica della pittura di Moreni.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Mattia Moreni, scorbutico padano fino agli umanoidi Notizie correlate Il Mar accoglie le opere di Mattia Moreni: dalla "Regressione della specie" agli "Umanoidi"Il museo ravennate accoglie una esposizione dedicata alla produzione degli ultimi 20 anni di vita dell'artista. Approfondimenti e contenuti Si parla di: Mattia Moreni, scorbutico padano fino agli umanoidi. Mattia Moreni, un artista senza padroniUn progetto ‘Mattia Moreni. Dalla formazione a L’ultimo sussulto prima della grande mutazione’ che si dipanerà in varie sedi espositive in Romagna e che vede il suo esordio all’ex convento di San ... ilrestodelcarlino.it Mattia Moreni, nei suoi quadri c’è l’attualitàTorna prepotentemente all’attenzione della critica d’arte e degli appassionati l’opera di Mattia Moreni (1920-1999) l’artista irrequieto e immaginifico del secondo Novecento attraverso la più ampia ... ilrestodelcarlino.it