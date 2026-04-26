Marotta scaccia i sospetti sull’Inter dopo il terremoto sul Var | Non abbiamo arbitri graditi La Lega Serie A | Campionato regolare

Dopo l’iscrizione di due ex arbitri nel registro degli indagati per presunto coinvolgimento in frode sportiva, si susseguono le dichiarazioni ufficiali. Il presidente del club ha dichiarato che non ci sono arbitri preferiti e che il campionato si svolge regolarmente, mentre i due ex arbitri stanno analizzando le carte a supporto della loro difesa. La Lega Serie A ha confermato che non ci sono irregolarità nel torneo in corso.

Il giorno dopo la notizia dell’iscrizione nel registro degli indagati per presunto concorso in frode sportiva, Gianluca Rocchi e Andrea Gervasoni, assistiti dai rispettivi avvocati, studiano le carte e preparano la difesa. Sia il designatore degli arbitri di Serie A e B che il supervisore del Var si sono autosospesi a tutela della propria posizione e della categoria, in attesa del decorso delle indagini. I primi interrogatori sono fissati per giovedì 30 aprile. Ma i legali già sembrano aver individuato alcuni punti deboli nell’impianto accusatorio dell’inchiesta della procura di Milano. «Sono contestazioni che non si riescono a capire, perché si segnala un concorso di più persone, ma queste altre persone non vengono indicate.🔗 Leggi su Open.online

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