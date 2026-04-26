Marotta e la bufera Rocchi | Inter non ha arbitri graditi o sgraditi

Durante una dichiarazione ufficiale, un rappresentante della commissione arbitrale ha affermato che l'Inter non ha arbitri preferiti né sgraditi. Ha inoltre sottolineato che la società ha agito sempre nel rispetto delle regole e che questa condotta deve rassicurare i tifosi e gli altri coinvolti nel settore. Le parole sono state pronunciate in risposta alle recenti polemiche che hanno coinvolto la squadra e l'organo arbitrale.

(Adnkronos) – "Noi non abbiamo arbitri graditi o non graditi. Sappiamo di aver agito nella massima correttezza, questo è il dato più importante che deve tranquillizzare tutti". Giuseppe Marotta, presidente dell'Inter, si esprime così mentre il calcio italiano viene scosso dall'ennesima inchiesta. Il designatore arbitrale è indagato per frode sportiva dalla procura di Milano. Sotto i riflettori, anche un presunto incontro sugli arbitri graditi e sgraditi all'Inter. "Nella scorsa annata, non lo dico per lamentarmi, abbiamo oggettivamente avuto decisioni avverse anche acclarate, mi riferisco ad esempio al rigore di Inter-Roma. Sono tranquillo, siamo estranei e lo saremo in futuro", dice Marotta a Sky Sport.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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