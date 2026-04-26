Maretto e De Laurentiis oggi saranno in panchina per l’ultima grande battaglia
Oggi in campo ci saranno Maretto e De Laurentiis per l’ultima partita della stagione regolare. Si tratta della 38esima giornata, che deciderà quale squadra sarà promossa in Serie A. Entrambi sono in panchina, pronti a guidare le proprie squadre in questa sfida decisiva. La partita rappresenta il momento finale di un campionato intenso e combattuto.
Ci saranno anche Maretto e De Laurentiis oggi in panchina per l’ultima battaglia, la 38esima, che darà il verdetto sulla prima squadra promossa in A al termine della regular-season. Giusto così: quando la palla a due si alzerà alle 18 all’"Amedeo Modigliani Forum" di Livorno, anche Oki e Rino vogliono essere parte della sfida che potrebbe trasformarsi in un sogno, se alla vittoria dei biancorossi - obbligatoria per sperare - si dovesse aggiungesse quella di Rimini per inchiodare Scafati a quota 50. I campani arrivano al Flaminio da favoriti con una serie aperta di 8 vittorie. Attenzione, però, perché se invece dovesse arrivare una doppia sconfitta di Pesaro e Scafati questo finirebbe per favorire la Fortitudo che vincendo a Forlì, in un arrivo a tre, si ritroverebbe promossa.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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