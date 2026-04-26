Marathon dell’Appennino Cherchi vince a Casella nel 25 Aprile delle ruote grasse

Il 25 aprile a Casella, nell’entroterra genovese, si è svolta la 29ª edizione della Marathon dell’Appennino. La gara si è conclusa con la vittoria di Cherchi, che ha attraversato il percorso in modo vincente. La competizione ha attirato numerosi appassionati di ciclismo e ha visto la partecipazione di diversi atleti. La giornata si è svolta tra clima primaverile e un percorso che si è rivelato impegnativo per i concorrenti.

Un 25 Aprile diverso dal solito quello vissuto a Casella, nell’entroterra genovese, dove si è disputata la 29ª edizione della Marathon dell’Appennino. La prova, inserita nel circuito Nord Ovest Mtb, ha richiamato sulle alture attorno al capoluogo ligure alcuni dei principali protagonisti della.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate La Marathon dell’Appennino celebra la 29^ edizione nel Giorno della LiberazioneA Casella, nella giornata di sabato 25 aprile, la Marathon dell’Appennino celebrerà la sua edizione numero 29, e la scelta di essere disputata nel... Lotto 2 aprile: i numeri vincenti e le sorprese delle ruoteLe estrazioni di giovedì 2 aprile 2026 hanno portato alla luce una serie di numeri vincenti che hanno generato vincite significative per i giocatori,... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Marathon dell'Appennino firmata Dario Cherchi e Adelheid Morathon; Marathon dell’Appennino, Cherchi vince a Casella nel 25 Aprile delle ruote grasse; Dario Cherchi e Adelheid Morath vincono la 29a Marathon dell’Appennino; Marathon dell’Appennino 2026: Cherchi e Morath dominano nella 29ª Genoa Cup. Giro dell’Appennino, la marathon va a Cherchi e Morath. E l’inarrestabile Domenico Pozzovivo in sella a 43 anniL’appuntamento è solo l’antipasto per il Giro che si terrà domenica 26 aprile. Tra i partecipanti il corridore di Policoro ... ilsecoloxix.it Marathon dell'Appennino firmata Dario Cherchi e Adelheid MorathonCasella (GE) - Questa mattina, sabato 25 aprile, si è corsa la 29ª Genoa Cup, declinata nella Marathon dell'Appennino (65,5 km), prova Internazionale ... pianetamountainbike.it Oltre 1.100 iscritti alla “SIGEL MARSALA MARATHON - CITTA' GARIBALDINA”. Atleti provenienti anche da fuori Europa. Poco fa la partenza da Piazza Della Vittoria. - facebook.com facebook