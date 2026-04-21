La Marathon dell’Appennino celebra la 29^ edizione nel Giorno della Liberazione
Sabato 25 aprile si terrà a Casella la 29ª edizione della Marathon dell’Appennino, una gara che si svolge nel giorno della Liberazione. La decisione di disputarla in questa data è stata presa intenzionalmente, con l’obiettivo di assegnare un significato simbolico all’evento. La manifestazione coinvolge i partecipanti in un percorso attraverso le zone dell’Appennino, richiedendo loro resistenza e determinazione.
A Casella, nella giornata di sabato 25 aprile, la Marathon dell’Appennino celebrerà la sua edizione numero 29, e la scelta di essere disputata nel Giorno della Liberazione è stata fortemente voluta, per dare un valore anche simbolico alla corsa. La manifestazione fa parte del circuito Nord Ovest.🔗 Leggi su Genovatoday.it
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