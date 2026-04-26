Manifestazione contro la guerra al Camp Darby | il Movimento No Base riapre anche il presidio dei Tre Pini

Oggi si è svolta una manifestazione contro la guerra presso il sito di Camp Darby, organizzata dal Movimento No Base. La protesta ha coinvolto circa un centinaio di partecipanti che hanno attraversato l’area dell’ex Cisam, arrivando fino al presidio dei Tre Pini a San Piero a Grado. La manifestazione si è svolta in modo pacifico, con cori, bandiere e un grande senso di partecipazione.

Una manifestazione pacifica, colorata e rumorosa, che dalla recinzione di Camp Darby, attraverso l'area dell'ex Cisam, è arrivata sino al presidio dei Tre Pini a San Piero a Grado. L'evento lanciato dal Movimento No Base nella giornata di sabato 25 aprile, come risposta e protesta nei confronti.🔗 Leggi su Pisatoday.it Notizie correlate Presidio a Camp Darby . La sinistra radicale: "Stop all’uso della base""La risoluzione approvata alla Camera parla di una messa a disposizione totale di tutte le basi americane sul nostro territorio. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Lanciato per il 25 Aprile il corteo verso Camp Darby contro la guerra e le basi militari sul territorio; La pace è qualcosa che si fa. Il 25 aprile del Movimento no base di Pisa a Camp Darby; No Base, domani manifestazione a Camp Darby e nell’area ex CISAM: E’ qui il ventre della guerra – ASCOLTA; A Camp Darby in cinquecento contro la guerra. A Camp Darby in cinquecento contro la guerraDavanti alla base Usa in corteo fino al Cisam e ai tre Pini per chiedere la chiusura dell’hub. msn.com Camp Darby, in 500 sfilano contro la base UsaPISA: Il corteo ha chiamato a raccolta decine di associazioni e comitati: 25 Aprile Resistenza contro guerre e basi militari ... toscanamedianews.it 25 APRILE IN PIAZZA FRANCO SERANTINI: CON LE RESISTENZE DI IERI E DI OGGI! Ieri pomeriggio, dopo il corteo partito da Camp Darby contro le basi militari, siamo stati nuovamente in piazza San Silvestro, per apporre la targa in nome di Franco Seranti - facebook.com facebook