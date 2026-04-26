Il 25 aprile scorso, una persona di nome Galli ha commentato l’evento sostenendo che quanto accaduto in quella data sia stato imbarazzante. Aggiunge che l’Inno di Mameli rappresenta il canto nazionale e l’espressione musicale più importante per gli italiani. La sua dichiarazione si inserisce nel dibattito pubblico riguardante quella giornata, senza ulteriori dettagli sulle circostanze specifiche.

L’Inno di Mameli e’ il canto nazionale, l’espressione musicale unitaria più alta degli italiani. Infatti, il 23 aprile, si era tenuta un’apposita riunione tra la Marca e tutte le associazioni cittadine delle forze militari in congedo. Nel corso di questo incontro, era stato definito il cerimoniale delle celebrazioni per la Festa della Liberazione. La domanda, quindi, è semplice: chi ha autorizzato la banda cittadina a eseguire un motivo diverso dall’inno italiano? .🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Manfredonia, Galli: “Ciò che è accaduto il 25 aprile è imbarazzante”

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