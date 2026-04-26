Lunedì 27 aprile 2026 alle 21:00 si gioca la partita tra Manchester United e Brentford, ultima sfida della trentaquattresima giornata di Premier League. Sono state rese note le formazioni ufficiali delle due squadre, e le quote dei bookmaker indicano i favoriti. Tra i giocatori in evidenza c’è ancora Bruno Fernandes, che continua a essere il punto di riferimento del Manchester United. La partita si presenta come un’occasione importante per entrambe le squadre.

Manchester United e Brentford chiudono una trentaquattresima giornata di Premier League spalmata su vari giorni con i Red Devils che puntano al terzo posto in solitaria dopo essere stati raggiunti temporaneamente dal Liverpool e le Bees che invece con una vittoria supererebbero il Brighton per assestarsi al sesto posto in classifica in vista delle volata. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Manchester United-Brentford (lunedì 27 aprile 2026 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Bruno Fernandes è ancora l’uomo su cui puntare

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