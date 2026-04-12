Lunedì 13 aprile 2026 alle ore 21:00 si gioca la partita tra Manchester United e Leeds. Sono state ufficializzate le formazioni di entrambe le squadre, mentre le quote e i pronostici sono già disponibili. Tra i giocatori in campo, Bruno Fernandes viene indicato come uno dei punti di riferimento per la squadra di casa. Il Manchester United punta a conquistare un posto in Champions League, mentre il Leeds, sotto la guida di Daniel Farke, cerca di migliorare la propria posizione in classifica.

Il Manchester United è vicino a tornare in Champions League mentre la salvezza del Leeds è certamente possibile ma c’è ancora del lavoro da da fare per Daniel Farke. I Red Devils infatti sono terzi in classifica e dunque ben posizionati per questo finale di stagione, mentre i Whites hanno tre punti di vantaggio nei. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Manchester United-Leeds (lunedì 13 aprile 2026 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Bruno Fernandes la soluzione

Manchester United-Leeds (lunedì 13 aprile 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Bruno Fernandes la soluzioneIl Manchester United è vicino a tornare in Champions League mentre la salvezza del Leeds è certamente possibile ma c’è ancora del lavoro da da fare...

Manchester United-Leeds (lunedì 13 aprile 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronosticiIl Manchester United è vicino a tornare in Champions League mentre la salvezza del Leeds è certamente possibile ma c’è ancora del lavoro da da fare...

Temi più discussi: Pronostico Manchester United-Leeds United: analisi e probabili formazioni 13/04/2026 Premier League; Pronostico Manchester United-Leeds: analisi, quote e consigli; Manchester United vs Leeds United Pronostico: Anteprima e Analisi della Partita | Premier League 13-04-2026; Estero, i posticipi del lunedì: lo United vuole rafforzare il terzo posto, il Levante cerca punti.

Pronostico Manchester United-Leeds: sempre al terzo postoManchester United-Leeds è una partita della trentaduesima giornata di Premier League e si gioca lunedì: tv, probabili formazioni, pronostico ... ilveggente.it

Premier League 2025-2026: Manchester United-Leeds, le probabili formazioniAlle 21 si conclude la giornata di Premier, con la squadra di Carrick che vuole vincere per avvicinarsi alla prossima Champions. sportal.it

Manchester United 2:1 Leeds Fiorentina 2:1 Lazio 2/2 x.com

! • Manchester City vs Southampton • Chelsea vs Leeds United Wa kuke ganin zai lashe kofin a Wembley a watan Mayu - facebook.com facebook