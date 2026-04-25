Man City-Southampton | commento testuale aggiornamenti gol e statistiche della semifinale di FA Cup

Sabato si gioca la semifinale di FA Cup tra Manchester City e Southampton, con i Citizens che cercano di avvicinarsi a un possibile triplete nazionale. Sono previsti aggiornamenti in tempo reale, commenti testuali, gol e statistiche sulla partita, che si svolge in un contesto di grande attesa. La sfida rappresenta un momento importante per entrambe le squadre, con il Manchester City che punta a consolidare il proprio cammino verso il titolo.

2026-04-25 18:59:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: Il Manchester City può fare un passo avanti verso il triplete nazionale quando affronterà il Southampton nelle semifinali di FA Cup sabato. La vittoria del City a Burnley mercoledì ha fatto seguito alla vittoria casalinga per 2-1 sull’Arsenal domenica, lasciandoli in testa per differenza reti. Sono anche potenzialmente a 90 minuti dalla finale di FA Cup contro il Leeds o il Chelsea, che si incontreranno domenica (15:00 BST). I Saints non hanno perso nessuna delle ultime 20 partite in tutte le competizioni, portando il campionato al quarto posto. Dove guardare Manchester City-Southampton: canale TV, live streaming online.🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Man City-Southampton: commento testuale, aggiornamenti, gol e statistiche della semifinale di FA Cup Notizie correlate Man City-Liverpool: commenti, aggiornamenti, gol e statistiche dei quarti di finale della FA Cup2026-04-04 13:15:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals. Southampton-Arsenal: commenti, aggiornamenti, gol e statistiche dei quarti di finale della FA Cup2026-04-04 20:30:00 Il web non parla d’altro: Il sogno dell’Arsenal di una quadrupla potrebbe essere finito, ma i Gunners hanno ancora molto da... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: FA Cup, Manchester City - Southampton: probabili formazioni e dove vederla in TV e streaming; Man City vs Southampton: FA Cup Preview, Latest Team News and How to Watch; Il City torna in testa alla Premier per la prima volta da agosto. Ora è l'Arsenal a rincorrere; Calcio in tv: Filippo Galli, il racconto della FA Cup. Missione Wembley Il Manchester City non ha intenzione di fare sconti a nessuno. Il Southampton è avvisato: all'Etihad non si fanno prigionieri I Saints però vogliono ribaltare il pronostico. La FA Cup ci ha insegnato che i sogni non hanno categoria e x.com Demain ½ finale #facup #unico. 17:15 | Manchester City vs. Southampton - facebook.com facebook