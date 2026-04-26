Malgioglio festeggia 18 anni ad Amici | Andrò al ballo delle debuttanti Poi il grazie a Maria

Durante la puntata di Amici 2026, un momento speciale ha coinvolto un concorrente che ha festeggiato i suoi 18 anni. Con una torta portata in scena, la scena si è trasformata in un piccolo show, regalando al pubblico un’istantanea di leggerezza. Successivamente, il concorrente ha annunciato il suo intento di partecipare al ballo delle debuttanti, e ha ringraziato pubblicamente la conduttrice del programma.

Una puntata partita come tante e diventata, nel giro di pochi minuti, un piccolo show nello show. Al Serale di Amici 2026 basta una torta di compleanno per regalare al pubblico uno dei momenti più leggeri e riusciti di una serata non proprio brillante. Al centro, ovviamente, non poteva che esserci lui: l’unico, inimitabile Cristiano Malgioglio, che tra battute e una teatralità che ormai è il suo marchio di fabbrica si prende tutta la scena. Malgioglio soffia le candeline e si emoziona. La puntata del Serale di Amici è appena iniziata ma la padrona di casa Maria De Filippi ferma già tutto e mette in scena una sorpresa, qualcosa che nessuno si aspetta (tanto meno il diretto interessato).🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Malgioglio festeggia “18 anni” ad Amici: “Andrò al ballo delle debuttanti”. Poi il grazie a Maria Notizie correlate “Compio 18 anni. Sono pronto per il ballo delle debuttanti, Montecarlo mi aspetta”: Cristiano Malgioglio festeggia il compleanno ad Amici 25Durante l’apertura della sesta puntata di “Amici di Maria De Filippi”, andato in onda ieri 25 aprile su Canale 5, Maria De Filippi ha festeggiato... Leggi anche: Maria Rosaria dopo Amici festeggia i 18 anni: party in spiaggia con 3 abiti tra piume e cristalli Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Amici, Cristiano Malgioglio festeggia i 18 anni: Sono pronto per il ballo delle debuttanti; Amici, eliminato Alex: Me l'aspettavo, era arrivato il mio momento; Buon compleanno Cristiano Malgioglio, l'artista festeggia il 23 Aprile con altri vip. Compio 18 anni. Sono pronto per il ballo delle debuttanti, Montecarlo mi aspetta: Cristiano Malgioglio festeggia il compleanno ad Amici 25Maria De Filippi sorprende Cristiano Malgioglio con una torta di compleanno e due candeline a forma di 18 durante la puntata di Amici ... ilfattoquotidiano.it Amici, Cristiano Malgioglio festeggia i 18 anni: Sono pronto per il ballo delle debuttantiDa talent show a inaspettata festa di compleanno. Nella puntata di sabato 25 aprile di Amici , dopo la consueta introduzione dei giudici, Maria De Filippi chiama in studio il giudice speciale di qu ... tgcom24.mediaset.it Cristiano Malgioglio festeggia il compleanno ad #amici "Non ho mai festeggiato il mio compleanno ma da quando sono ad Amici lo faccio ogni anno" - facebook.com facebook