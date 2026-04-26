Madrid | Musetti danza sulla terra Griekspoor va ko Tocca a Sinner

A Madrid, il giocatore italiano ha mostrato un buon livello di gioco sulla terra rossa, vincendo il suo match e dimostrando di essere in forma. Il suo avversario ha subito una sconfitta. Nel torneo sono in corsa anche altri tennisti, tra cui uno che si prepara a scendere in campo nel prossimo turno. La competizione prosegue con diverse sfide previste per i prossimi giorni.

Madrid, 26 aprile 2026 – Musetti ispirato dal suo elemento. Si esalta nella terra rossa di Madrid il carrarino in cerca di fiducia dopo una stagione partita al top e proseguita fra alti e bassi dopo l’infortunio agli Australian Open. Il 6-4, 7-5 del braccio d’oro toscano a n avversario sempre complicato come Tallon Griekspoor vale già gli ottavi di finale contro Jiri Lehecka. "Ho giocato una partita solida - le parole dell’azzurro -, ho avuto l’opportunità di essere due break avanti in entrambi i set, ma ho avuto un paio cali di tensione. E’ un giocatore di grande talento (Griekspoor, ndr) e può giocare bene anche sulla terra, sono molto contento del risultato, essere sempre attento e lucido è stata la chiave per la vittoria”.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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