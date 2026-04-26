Madrid Gauff lotta contro il malessere | vince il set tra i dolori

Durante il terzo turno del torneo WTA 1000 di Madrid, la giocatrice americana Coco Gauff ha dovuto affrontare un malessere intestinale che l’ha colpita durante la partita. Nonostante il dolore, è riuscita a vincere il set e proseguire nel torneo. La situazione ha richiesto interventi medici sul campo, ma Gauff ha continuato a giocare senza ritirarsi. La partita si è conclusa con la sua vittoria in quella fase del torneo.

? Cosa sapere Coco Gauff subisce un malessere intestinale durante il terzo turno del WTA 1000 di Madrid.. La statunitense vince il secondo set contro Cirstea dopo un medical timeout per vomito.. Problemi fisici per Gauff al terzo turno del WTA 1000 di Madrid: la statunitense ha subito un malessere intestinale durante il match contro Cirstea, rischiando il ritiro dopo aver vomitato all’ottavo gioco del secondo set. La sfida in Spagna si è interrotta bruscamente quando, sul punteggio di 6-4 4-4 a favore della rumena, la tennista americana ha dovuto richiedere l’intervento del medico. Il medical timeout è stato necessario per gestire i sintomi gastrici che hanno colpito la finalista dell’edizione 2025.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Madrid, Gauff lotta contro il malessere: vince il set tra i dolori Notizie correlate Nick Kyrgios: il dibattito sul meglio di cinque set nel tennis femminile tra Williams e Gauff.Nick Kyrgios: il dibattito sul meglio di cinque set nel tennis femminile tra Williams e Gauff. WTA Madrid 2026, Rybakina soffre ma vince. Agli ottavi anche Gauff e Pegula, eliminata GrantSi sono delineati anche gli ottavi di finale nella parte bassa del tabellone del WTA 1000 di Madrid. Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: WTA Madrid 2026, Rybakina soffre ma vince. Agli ottavi anche Gauff e Pegula, eliminata Grant; Mutua Madrid Open Tennis | Cirstea - Gauff; WTA 1000 Madrid 2026: medical timeout per Gauff contro Jeanjean; Definita l’avversaria di Tyra Grant nel WTA di Madrid: spicchio di tabellone con Gauff. Gauff vince a Madrid e ironizza: 'La terra rossa è una cattiva storia d’amore'Coco Gauff, campionessa del Roland Garros, definisce la terra rossa una 'cattiva storia d’amore' nonostante le vittorie ... it.blastingnews.com Roma e Madrid durante la prima giornata del Consiglio europeo avevano messo sul tavolo la richiesta di allargare i cordoni della borsa per gestire la più grande crisi energetica degli ultimi 50 anni - facebook.com facebook Dalla Spagna confermano: Nico #Paz tornerà al Real Madrid in estate x.com