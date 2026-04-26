Madonna sceglie Grindr per il lancio di un vinile esclusivo di Confessions II

Madonna ha annunciato che utilizzerà Grindr per il lancio di un vinile esclusivo del suo nuovo album, Confessions II. La cantante ha spiegato di aver scelto questa piattaforma perché desiderava essere nel luogo dove tutto accade. L'album, considerato un sequel di Confessions on a Dance Floor del 2005, sarà disponibile attraverso questa strategia di marketing digitale. La notizia ha suscitato interesse tra i fan e gli osservatori del settore musicale.

«Avrei potuto pubblicarlo ovunque, ma volevo essere dove succede tutto». Con queste parole, Madonna ha annunciato che si servirà di Grindr per lanciare un vinile esclusivo del suo nuovo album Confessions II, ideale sequel di Confessions on a Dance Floor del 2005. Il picture disc sarà un’edizione limitata, acquistabile solo dagli utenti dell’app di incontri. Nella griglia dei profili, in effetti, è comparso un riquadro dedicato proprio a Lady Ciccone: una volta aperto, mostra un messaggio della popstar. L’iniziativa includerà contenuti esclusivi, attivazioni geolocalizzate nella sezione Global Gayborhood e ulteriori uscite, sempre a tiratura limitata.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Madonna sceglie Grindr per il lancio di un vinile esclusivo di “Confessions II” Notizie correlate Leggi anche: Madonna torna alla dance: esce Confessions II, il sequel di un album cult Il ritorno di Madonna, quando esce Confessions on a dance floor Part II (e perché non aspettavamo altro)Un’estetica che cambia, segnali sparsi, piccoli reset digitali che sanno di nuova era. Contenuti di approfondimento Si parla di: Madonna lancia un vinile esclusivo di ‘Confessions II’ in edizione limitata solo su Grindr; Madonna lancia Confessions II su Grindr: vinile esclusivo e contenuti speciali per il nuovo album. Madonna pubblicherà su Grindr un vinile esclusivo di ‘Confessions II’Il picture disc in edizione limitata sarà disponibile unicamente attraverso l'app. L'uscita dell'album è prevista per il 3 luglio ... rollingstone.it