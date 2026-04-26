Maccastorna da paperoni E Milano è la città più ricca

Da ilgiornale.it 26 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Maccastorna, un comune situato nel Lodigiano, si distingue per la sua piccola dimensione e per l'assenza di strutture come bar o altri esercizi pubblici. Per consumare un caffè, i residenti devono spostarsi verso Crotta d’Adda, una località a pochi chilometri di distanza, attraversando l’Adda e entrando in una provincia diversa. Nel frattempo, Milano si conferma come la città più ricca del Paese, secondo dati economici recenti.

Maccastorna, nel Lodigiano, è un paese talmente piccolo che non c'è nemmeno un bar. Per bere un caffè bisogna andare al Bar Beatrice a Crotta d'Adda, a meno di un paio di chilometri di distanza, dall'altra parte dell'Adda e in un'altra provincia, Cremona. Secondo Wikipedia ha 70 abitanti ed è 28° nella classifica dei comuni meno abitati d'Italia, secondo Tuttitalia ne ha 68 ed è 22° in ordine di scarsità demografica. Il consiglio comunale è composto da 11 persone, praticamente una su sei, neonati e vegliardi compresi, ha rappresentanza politica. Eppure un simile bruscolino sulla mappa padana porta a casa da ieri il titolo di comune più ricco d'Italia.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

maccastorna da paperoni e milano 232 la citt224 pi249 ricca
© Ilgiornale.it - Maccastorna da paperoni. E Milano è la città più ricca

Notizie correlate

Maccastorna è la città più ricca d’Italia, a sorpresa: la classificaÈ Maccastorna, in provincia di Lodi, il Comune con il reddito medio più alto in Italia secondo i dati fiscali relativi al 2024 e dichiarati nel 2025.

Milano in fondo alla top 10 delle città più ricche d’Italia: al primo posto Maccastorna nel LodigianoSecondo i dati sulle dichiarazioni 2025 (anno fiscale 2024), resi noti dal ministero dell’Economia e delle Finanze, il comune più ricco d'Italia è...

Aggiornamenti e dibattiti

Argomenti più discussi: Redditi: Vedano al Lambro tra i Paperoni d’Italia, Monza e Brianza seconda provincia; Quali sono le città più ricche d'Italia? Maccastorna in testa, Milano è decima: i redditi medi per Comune, la mappa interattiva; Solo un ponte (e una passerella crollata) separa il Cremonese dal comune più ricco d'Italia; Chi sono i più ricchi in Toscana, la classifica dei redditi: Lajatico e Forte dei Marmi vincono la sfida del lusso.

maccastorna da maccastorna da paperoni eMaccastorna da paperoni. E Milano è la città più riccaIl comune lodigiano (70 abitanti, zero bar o banche) è il più agiato. Capoluogo lombardo primo tra i grandi centri ... msn.com

Usa la ricerca per scoprire notizie e video sul tema.