Maccastorna, un comune situato nel Lodigiano, si distingue per la sua piccola dimensione e per l'assenza di strutture come bar o altri esercizi pubblici. Per consumare un caffè, i residenti devono spostarsi verso Crotta d’Adda, una località a pochi chilometri di distanza, attraversando l’Adda e entrando in una provincia diversa. Nel frattempo, Milano si conferma come la città più ricca del Paese, secondo dati economici recenti.

Maccastorna, nel Lodigiano, è un paese talmente piccolo che non c'è nemmeno un bar. Per bere un caffè bisogna andare al Bar Beatrice a Crotta d'Adda, a meno di un paio di chilometri di distanza, dall'altra parte dell'Adda e in un'altra provincia, Cremona. Secondo Wikipedia ha 70 abitanti ed è 28° nella classifica dei comuni meno abitati d'Italia, secondo Tuttitalia ne ha 68 ed è 22° in ordine di scarsità demografica. Il consiglio comunale è composto da 11 persone, praticamente una su sei, neonati e vegliardi compresi, ha rappresentanza politica. Eppure un simile bruscolino sulla mappa padana porta a casa da ieri il titolo di comune più ricco d'Italia.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Maccastorna da paperoni. E Milano è la città più ricca

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