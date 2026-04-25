Secondo i dati fiscali relativi al 2024, pubblicati nel 2025, Maccastorna, un comune in provincia di Lodi, risulta essere il Comune con il reddito medio più alto in Italia. La classifica si basa sulle dichiarazioni dei redditi presentate dai cittadini e mette in evidenza una situazione economica superiore rispetto ad altre località italiane. La notizia ha suscitato sorpresa, considerando le dimensioni e la posizione geografica del comune.

È Maccastorna, in provincia di Lodi, il Comune con il reddito medio più alto in Italia secondo i dati fiscali relativi al 2024 e dichiarati nel 2025. Le informazioni arrivano dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e indicano un reddito pro capite pari a 72.684 euro. Il piccolo centro lombardo supera Lajatico, in provincia di Pisa, che torna al secondo posto con 69.475 euro dopo aver detenuto a lungo il primato. Al terzo posto si colloca Portofino, in provincia di Genova, con un reddito medio di 61.616 euro. La classifica delle città più ricche d’Italia. Dall’elaborazione dei dati emerge una graduatoria dominata da piccoli centri e località ad alta concentrazione di contribuenti con redditi elevati.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Maccastorna è la città più ricca d’Italia, a sorpresa: la classifica

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“È lui l’uomo più ricco d’Italia”. La nuova classifica, davanti a tutti c’è un nome a sorpresaSecondo la classifica in tempo reale di Forbes risulta attualmente l’uomo più ricco d’Italia.

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Maccastorna il Comune più ricco d’Italia. Milano in testa tra i capoluoghi, Andria ultima x.com

Corriere della Sera. . È Maccastorna, in provincia di Lodi, il comune più ricco del territorio italiano. È quanto si apprende dai dati sui redditi italiani dichiarati nel 2025, con anno di imposta 2024, pubblicati dal ministero dell’Economia e delle finanze. Supera co - facebook.com facebook