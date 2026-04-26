A Lucca, Piazza Napoleone si è riempita di persone per la celebrazione del 25 aprile, con bandiere e famiglie presenti in modo festoso. La mattina ha visto un’assemblea di cittadini che ha condiviso momenti di applausi e ricordi. La manifestazione ha coinvolto il pubblico in un’occasione considerata significativa per la memoria storica e il senso di unità. La giornata si è conclusa con un clima di partecipazione e rispetto.

Una piazza viva, attraversata da bandiere, famiglie e lunghi applausi carichi di significato. Ieri mattina Piazza Napoleone si è riempita per celebrare la Festa della Liberazione: non solo una ricorrenza, ma un momento ancora capace di emozionare e far riflettere. Accanto al prefetto Cristina Favilli, alle autorità civili e militari, alle associazioni e alle istituzioni, c’erano soprattutto cittadini e famiglie. Segno che il 25 aprile, a 81 anni di distanza, continua a parlare al cuore delle persone. Alle celebrazioni era presente anche il sindaco di Lucca Mario Pardini, che ha voluto ricordare il riconoscimento ottenuto venerdì da un Comune vicino, quello di Capannori: la Medaglia d’Oro al Valor Civile.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Lucca celebra il 25 aprile. Festa in piazza Napoleone: "La memoria ci unisce"

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