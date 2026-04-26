L’ornitorinco è ancora più strano di quanto pensassimo | possiede melanosomi cavi come gli uccelli
Recentemente è stato scoperto che l’ornitorinco, noto per le sue caratteristiche insolite, possiede melanosomi cavi simili a quelli degli uccelli. Questa caratteristica non era stata rilevata in precedenza e rappresenta un elemento unico tra i mammiferi. La scoperta ha suscitato interesse tra i ricercatori, che ora si concentrano sull’analisi di questa peculiarità in relazione alle sue altre caratteristiche anatomiche e genetiche.
L’ornitorinco sorprende ancora: è l’unico mammifero con melanosomi cavi come quelli degli uccelli. Una scoperta che apre nuove domande su uno degli animali più "strani" del pianeta.🔗 Leggi su Fanpage.it
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