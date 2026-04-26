LIVE Sinner-Moller ATP Madrid 2026 in DIRETTA | Musetti in vantaggio su Griekspoor il numero 1 non prima delle 16.00

Alle 11 del mattino si è aperta la diretta con il match tra Musetti e Griekspoor, seguito alle 13 da quello tra ErraniPaolini e SiegremundZvoraneva. Contestualmente, è in corso la partita tra Sinner e Moller, valida per gli ottavi dell’ATP Madrid 2026, con Sinner in vantaggio. Il numero uno del torneo dovrebbe scendere in campo non prima delle 16.00. La giornata prosegue con aggiornamenti continui sui vari incontri.

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