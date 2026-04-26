Durante la corsa femminile di Liegi-Bastogne-Liegi 2026, Ferrand Prevot si trova ancora in testa, mentre Bunel si stacca dal gruppo principale circa a 50 chilometri dal traguardo. La gara è in corso con vari cambi di ritmo tra le atlete in testa, e i tifosi seguono con attenzione ogni movimento delle cicliste. La competizione continua senza ulteriori variazioni significative fino a questo momento.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.31 Bunel si stacca dal gruppo di testa dove resta Ferrand Prevot. 16.28 50 km all’arrivo 16.25 Con le due del Team Visma Lease a bike ci sono altre due atlete. Il gruppo è a una decina di secondi è può rientrare nella discesa. 16.24 Tra le quattro c’è Pauline Ferrand Prevot! La vincitrice dell’ultimo Tour de France si è avvantaggiata insieme a Marion Bunel che stava facendo il ritmo. 16.23 4 atlete prendono un piccolo vantaggio sul gruppo. 16.21 Iniziato il Col du Maquisard. 16.20 Subito dopo il Col du Maquisard (2.5 km al 5.2%) le cicliste affronteranno una breve discesa e poi la Cote de Desnie (1.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Liegi-Bastogne-Liegi femminile 2026 in DIRETTA: Ferrand Prevot accende la corsa ai -50 km

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