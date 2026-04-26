LIVE Liegi-Bastogne-Liegi femminile 2026 in DIRETTA | dominio di Vollering! Terzo successo in carriera alla Doyenne

La corsa femminile di Liegi-Bastogne-Liegi 2026 si è conclusa con la vittoria di Vollering, che ha conquistato il suo terzo successo alla Doyenne. La gara si è svolta oggi con una lunga fuga e intensi tentativi di rimonta, fino al traguardo finale. La cronaca della giornata si è chiusa alle 17.52, quando si è conclusa la diretta testuale dell’evento.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.52 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale della Liegi-Bastogne-Liegi femminile 2026. Vi ringraziamo per aver scelto di seguire quest’evento insieme a noi e vi invitiamo a rimanere sempre aggiornati sul nostro sito. Buon proseguimento di serata a tutti voi. 17.50 Una vittoria che conferma la grandissima condizione fisica di Demi Vollering, la quale vince la quarta classica della sua stagione dopo i successi alla Omloop Nieuwsblad, al Fiandre ed alla Freccia Vallone. L’olandese non dovrebbe però essere al via della prossima Vuelta a España in programma a partire da domenica prossima. 17.49 Monica Trinca Colonel (Liv AlUla Jayco) ha chiuso in sedicesima posizione a 2? 52? dalla testa ed è la migliore italiana al traguardo 17.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Liegi-Bastogne-Liegi femminile 2026 in DIRETTA: dominio di Vollering! Terzo successo in carriera alla Doyenne Notizie correlate LIVE Liegi-Bastogne-Liegi femminile 2026 in DIRETTA: Demi Vollering contro tutte!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della Liegi-Bastogne-Liegi... Leggi anche: LIVE Liegi-Bastogne-Liegi femminile 2026 in DIRETTA: Vollering in missione, 3 inseguitrici a 30? Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: DIRETTA Liegi-Bastogne-Liegi 2026 LIVE; Liegi-Bastogne-Liegi, dove vedere la gara in tv: diretta dalle 13 sulla Rai e su Eurosport; Dove vedere in tv la Liegi-Bastogne-Liegi 2026: orari, programma, streaming; Liegi-Bastogne-Liegi 2026: percorso, favoriti e dove vederla in TV e streaming. Liegi Bastogne Liegi 2026: Pogacar cala il poker, ma Seixas traccia il suo futuroIl resoconto della Liegi-Bastogne-Liegi 2026, tradizionale chiusura del Trittico delle Ardenne e della Campagna del Nord prima dell'estate dei grandi giri ... sport.virgilio.it LIVE Liegi-Bastogne-Liegi femminile 2026 in DIRETTA: dominio di Vollering! Terzo successo in carriera alla DoyenneCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.55 La strada ora presenta un sali e scendi continuo quasi fino all'arrivo 16.54 Vollering ha una quindicina ... oasport.it Liegi-Bastogne-Liegi 2026, Remco Evenepoel si accontenta: “3° posto miglior risultato possibile, comunque una buona giornata per noi” x.com #Ciclismo Lo sloveno Tadej Pogacar ha vinto per distacco la Liegi-Bastogne-Liegi 2026, per la quarta volta, la terza consecutiva. - facebook.com facebook