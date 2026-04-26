L’Inter sta lavorando a un nuovo tentativo per portare il mediano della Roma, considerato uno dei principali obiettivi per la prossima stagione. Secondo fonti vicine alle trattative, la società nerazzurra sta valutando offerte di denaro e scambi, con tre nomi in ballo. La Roma, nel frattempo, si prepara a dover vendere alcuni giocatori per fronteggiare le richieste finanziarie del mercato estivo.

Il mediano della Roma rimane uno dei grandi obiettivi dei nerazzurri per la prossima stagione Kone resta in cima ai desideri di Chivu e l’ Inter è pronta a ripartire all’assalto magari già a giugno, quando la Roma sarà chiamata a fare cassa in maniera pesante. I giallorossi dovranno racimolare circa 100 milioni per rispettare il Settlement agreement concordato con l’ UEFA, per questo motivo dovranno cedere uno se non due dei propri assi: gli indiziati sono proprio Kone e Svilar. – Calciomercato.it Kone con una contropartita: il tentativo dell’Inter. L’Inter proverebbe a chiudere per una cifra di gran lunga inferiore ai 50 milioni di euro, grossomodo la valutazione attuale del mediano francese.🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - L’Inter prepara un nuovo assalto a Kone: soldi e scambio, tre nomi in ballo

Notizie correlate

Mercato Inter, si prepara l’assalto finale a Koné, ma la Roma resiste: no allo scambio con Frattesi, Gasperini indica luiMercato Inter, si prepara l’assalto finale a Koné, ma la Roma resiste: no allo scambio con Frattesi, Gasperini indica lui Calciomercato Lazio: stallo...

Leggi anche: L'Inter prepara la rivoluzione di giugno: assalto a Koné e Palestra, se parte Bastoni due nomi in pole...

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Inter, lo scudetto può già arrivare nel prossimo weekend (ma dipenderà anche da Napoli e Milan): tutte le combinazioni; Al Maradona c'è un campione d'Italia in più: così Napoli si prepara ad accogliere l'eroe Pedro; Facchetti: C’è un filo che lega Toro e Inter. L’idolo di papà era Maroso; Inter, dove sarà la festa scudetto: Chivu ha vinto la scommessa e chiede un regalo.

Inter, colpo Muharemovic vicino: sì al contratto, poi Gila o Solet per la nuova difesaInter, colpo Muharemovic vicino: sì al contratto, poi Gila o Solet per la nuova difesa L’Inter accelera sul mercato estivo e prepara una rivoluzione in difesa. Il primo nome ... tuttojuve.com

Torino, quando torna Zapata dall’infortunio: le ultimissime verso l’InterInfortunio Zapata - Novità importanti in casa Torino sulle condizioni di Zapata: cosa filtra sul suo rientro contro l'Inter ... fantamaster.it

Sky - Inter, le ultimissime sulla formazione per Torino: riecco Bastoni, Chivu prepara 5 cambi x.com

#Inter, verso il #Toro: si ferma #LuisHenrique, ancora out #LautaroMartinez #Chivu prepara la sfida contro i granata, ma dovrà fare a meno dell'esterno brasiliano e del suo capitano #ToroNews #TorinoFc #Torino L'articolo completo - facebook.com facebook