L'Inter sta pianificando una serie di acquisti per il mercato di giugno, puntando su Koné e Palestra come obiettivi principali. Se Bastoni dovesse partire, due giocatori sono in cima alla lista dei rinforzi. La squadra cerca un portiere e ha messo Vicario in prima fila per questa posizione. Inoltre, Stankovic jr tornerà alla società dopo la sua esperienza all’estero.

La prossima non sarà una normale e sonnacchiosa estate di mercato. Niente conservazione dello status quo, è in arrivo qualcosa di molto simile a una rivoluzione, obbligata dall’età e dai contratti in scadenza della vecchia guardia: da Sommer ad Acerbi (e forse De Vrij), da Darmian a Micki, in tanti dovrebbero salutare, senza contare Frattesi, sull’uscio da quasi un anno ormai. Il cambiamento non riguarderà soltanto la loro sostituzione, anche perché non esistono più intoccabili in questa era: perfino dentro alla colonna italiana, da Bastoni e Barella, non sono più escluse a priori cessioni eccellenti per finanziare il mercato. La dirigenza vuole, comunque, agire nel cuore della rosa e dare a Chivu ciò che vuole: per modificare il motore urge un centrocampista grande e grosso, un centurione come il romanista Manu Koné. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - L'Inter prepara la rivoluzione di giugno: assalto a Koné e Palestra, se parte Bastoni due nomi in pole...

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