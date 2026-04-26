Linee Lecco | utile record debiti giù e 14 bus elettrici I dettagli

Le linee di trasporto pubblico nella zona di Lecco chiuderanno il 2025 con un utile netto di circa 125.685 euro, il livello più alto degli ultimi anni. L’azienda ha anche ridotto i debiti e pianifica di introdurre 14 nuovi bus elettrici nel proprio parco veicoli. Questi dati sono stati comunicati attraverso un rapporto ufficiale, che evidenzia un miglioramento della situazione finanziaria rispetto agli anni precedenti.

Linee Lecco chiude il 2025 con un utile netto di 125.685 euro, il risultato più alto degli ultimi anni. Il confronto con i 92.247 euro del 2024 e i 3.706 euro del 2023 restituisce la misura di un percorso di stabilizzazione che, sotto la governance insediata nel settembre 2024 e presieduta.🔗 Leggi su Leccotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Linee Lecco chiude il 2025 in utile: 125mila euro e 14 bus elettrici Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Linee Lecco chiude il 2025 in utile: 125mila euro e 14 bus elettrici; Linee Lecco: bilancio approvato, utile di 125.685 euro; LINEE LECCO: APPROVATO IL BILANCIO 2025, IN UTILE PER 125MILA EURO; Linee Lecco: approvato il bilancio d’esercizio 2025, utile di 125.685 euro. Linee Lecco, più lontani i tempi grami: utile di 125.685 euroLecco (Lècch) - Linee Lecco vede sempre più lontani i tempi dei conti in rosso e prosegue sulla strada del rilancio: l’assemblea dei soci, svoltasi mercoledì, ha approvato il bilancio relativo ... corrieredilecco.it Linee Lecco Spa: approvato il bilancio 2025. Utile di 125mila euro e flotta sempre più greenMercoledì 22 Aprile, l’Assemblea dei Soci di Linee Lecco Spa ha approvato nei termini di legge il bilancio relativo al ... resegoneonline.it LINEE LECCO: APPROVATO IL BILANCIO 2025, IN UTILE PER 125MILA EURO https://www.lecconews.news/news/linee-lecco-approvato-il-bilancio-2025-in-utile-prt-125mila-euro-450483/ - facebook.com facebook