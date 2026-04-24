Linee Lecco chiude il 2025 in utile | 125mila euro e 14 bus elettrici

L’assemblea dei soci di Linee Lecco S.p.A. ha approvato il bilancio dell’ultimo esercizio il 22 aprile 2026. Nel documento si segnala un utile di 125 mila euro e l’acquisto di 14 nuovi autobus elettrici. La società ha concluso il 2025 con risultati positivi, in linea con le previsioni. La flotta totale di mezzi elettrici è stata così ampliata, contribuendo all'aggiornamento del parco veicoli.

In data 22 aprile 2026, l'assemblea dei soci di Linee Lecco S.p.A. ha approvato il bilancio relativo all'esercizio 2025, nei termini ordinari previsti dalla legge, registrando un utile di 125.685 euro.Il risultato consolida l'andamento positivo già registrato lo scorso anno, a seguito del.🔗 Leggi su Leccotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Bus elettrici a Lecco, il TAR chiude il caso: salvati 300mila euro Ita Airways chiude il 2025 in utile: ricavi a 3,2 miliardi, utile netto di 209 milioniFiumicino, 26 marzo 2026 – Ita Airways chiude il 2025 con il primo risultato netto positivo della sua storia. Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Parcheggi a Lecco: Centinaia di posti liberi in centro, lo dice l'app; Chiusura ponte di Brivio: ecco le modifiche alle linee dei bus; Chiude il ponte, 40 minuti in più di strada tra Brivio e Cisano; Chiusura del ponte di Brivio: le modifiche alle linee dei bus. Siglata la riconciliazione. Al Comune 1,6 milioni. Linee Lecco sana il contoLa riconciliazione tra Comune di Lecco e Linee Lecco Spa, si traduce in un pagamento di circa un milione e 600mila euro da parte della società partecipata, che sarà corrisposto all’Ente Comunale in ... ilgiorno.it VIABILITA' - Chiusura ponte di Brivio: ecco le modifiche alle linee dei bus https://lecconotizie.com/societa/merate-societa/chiusura-ponte-di-brivio-ecco-le-modifiche-alle-linee-dei-bus/ facebook