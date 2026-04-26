La Regione Liguria ha approvato la regolamentazione per la caccia nella stagione 202627, che prenderà il via il 20 settembre. La decisione è stata presa senza coinvolgere l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), suscitando reazioni di protesta tra le associazioni ambientaliste e gli esperti del settore. La questione riguarda le modalità di gestione e le quote di caccia previste per quest’anno.

? Cosa sapere La Regione Liguria approva la disciplina venatoria 202627 con inizio il 20 settembre.. Il provvedimento ignora le raccomandazioni ISPRA sui limiti di prelievo per la fauna.. La Regione Liguria ha approvato la nuova disciplina venatoria per il periodo 20262027, confermando un calendario che ignora le raccomandazioni tecniche dell’ISPRA e mantiene invariati i limiti di prelievo per numerose specie. La decisione, contenuta in un documento amministrativo di quasi 60 pagine, stabilisce le regole per la prossima stagione venatoria che inizierà il 20 settembre e si protrarrà fino al 31 gennaio. Il Partito Animalista Italiano (Pai) e...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Liguria, caccia 2026/27: la Regione ignora l’ISPRA e scatena polemiche

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