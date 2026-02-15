Ignora l' alt e abbandona l' auto dopo un inseguimento | caccia a un automobilista

Un automobilista ha abbandonato la sua auto e scappato a piedi durante un inseguimento iniziato in via Appia, dopo aver ignorato un posto di blocco della polizia. Le forze dell’ordine, che avevano notato un’auto sospetta in zona, hanno tentato di fermarlo, ma lui ha accelerato e ha cercato di seminare le pattuglie. L’uomo ha poi lasciato il veicolo in strada e si è dileguato tra i vicoli del centro storico. Gli agenti stanno ancora cercando di rintracciarlo.

L'episodio si è verificato stasera (domenica 15 febbraio) al rione Santa Chiara. Un uomo ha tentato di eludere un controllo della polizia BRINDISI - Braccato dalla polizia, ha abbandonato la sua auto ed è fuggito a piedi. Le forze dell'ordine sono alla ricerca di un uomo che ha costretto una pattuglia delle Sezione Volanti a un inseguimento per le vie di Brindisi. L'episodio si è verificato intorno alle ore 20.30 di oggi (domenica 15 febbraio). L'uomo era alla guida di una Fiat Punto di colore nero. Un equipaggio impegnato in un servizio di controllo del territorio, al rione Santa Chiara, ha imposto l'alt all'automobilista.🔗 Leggi su Brindisireport.it Sfreccia in motorino e ignora l’alt, 23enne bloccato dopo l’inseguimento Un giovane di 23 anni, disoccupato, è stato fermato dalle forze dell'ordine dopo aver tentato di sfuggire a un controllo in motorino nel centro della città. Ignora l’alt, scatena un inseguimento e causa un tamponamento a catena: 43enne arrestato Un uomo di 43 anni è stato arrestato dopo aver ignorato un segnale di stop dei carabinieri, dando il via a un inseguimento che ha provocato un tamponamento a catena. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Ignora l’alt ad Alpignano, provoca un incidente e denuncia un falso furto: incastrato dalle telecamere; Giovane trovato con panetti di droga e contanti: arrestato; Pacchetto sicurezza, c'è il via libera: cosa contiene; Alluvioni e zone a rischio: Con i nuovi vincoli per costruire bloccati 500 milioni di opere. Ignora l’alt ad Alpignano, provoca un incidente e denuncia un falso furto: incastrato dalle telecamereFuga dopo lo scontro in via Mazzini, poi il tentativo di depistaggio: la Polizia Locale lo identifica e contesta più reati ... giornalelavoce.it Belpasso. Folle inseguimento a Piano Tavola: ignora l’alt e si schianta contro un muroSfrecciare tra le vie cittadine incurante del pericolo, trasformando un normale controllo stradale in una scena da film d’azione che, per fortuna, non ha avuto conseguenze tragiche per ... libertasicilia.it Da oltre due anni la Regione Lazio ignora una mia mozione approvata all’unanimità dal Consiglio regionale. Il protocollo con la Prefettura per riattivare lo Sportello del Garante dei detenuti nel CPR di Ponte Galeria non è stato rinnovato. I CPR sono luoghi di facebook