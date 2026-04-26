Lierna rogazioni e messa solenne | l' augurio al parroco don Marco

Oggi a Lierna si è svolta una celebrazione solenne della Santa Messa nella chiesa di San Michele, seguita da un rito di benedizione delle Rogazioni tenuto sul sagrato. La messa è stata officiata dal parroco, don Marco, di fronte alla comunità locale presente. Dopo la funzione religiosa, si è tenuto il rito di benedizione, che ha concluso la cerimonia mattutina.