Uno studio condotto dall'Università di Linköping ha dimostrato che dedicare anche poco tempo al gioco interattivo con un cane può rafforzare il legame tra i due. In quattro settimane, questa attività si traduce in un aumento della fiducia reciproca. I ricercatori hanno monitorato le reazioni di cani e proprietari durante sessioni di gioco, evidenziando come l'interazione quotidiana favorisca una connessione più forte e naturale.

? Cosa sapere Studio dell'Università di Linköping: il gioco interattivo aumenta la fiducia uomo-cane in quattro settimane.. L'attività strutturata migliora la comunicazione e riduce lo stress relazionale tra proprietario e animale.. Pochi minuti di gioco interattivo al giorno trasformano radicalmente il legame tra uomo e cane, come dimostrato da una recente ricerca condotta dall’Università di Linköping in Svezia che evidenzia un aumento della fiducia reciproca dopo solo quattro settimane di attività condivisa. Sedersi insieme, magari sul tappeto del salotto o nel prato vicino casa, non è solo un modo per far sfogare l’energia del nostro amico a quattro zampe, ma un vero atto di cura che nutre l’anima di entrambi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Legame uomo-cane: basta poco gioco al giorno per unirvi davvero

Why You Wouldn’t Last a Day in a Freezing Medieval Dungeon

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