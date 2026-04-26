le scritte di protesta nella notte

Nella notte sono apparse scritte di protesta che hanno attirato l’attenzione in città. A distanza di un anno da un voto approvato all’unanimità dal consiglio comunale, torna di attualità una mozione che non è mai stata realizzata. La decisione di discutere di questa proposta è stata presa durante l’ultima riunione del consiglio, ma al momento non ci sono stati passi concreti verso l’attuazione.

A dodici mesi da un voto condiviso da tutto il consiglio comunale, ad Ascoli torna d’attualità una mozione mai attuata. Il 24 aprile 2025, infatti, l’aula aveva dato il via libera a una proposta dell’opposizione per installare, agli ingressi della città, cartelli con la scritta "Ascoli Piceno medaglia d’oro al valor militare per attività partigiana". Un riconoscimento storico importante, legato al contributo del territorio alla Resistenza, che l’assise cittadina aveva ritenuto dover valorizzare in modo visibile e permanente, come segno di memoria civica e identità collettiva. Eppure, dodici mesi dopo, di quei cartelli non c’è traccia: nessuna installazione è stata realizzata e la decisione condivisa da tutte le forze politiche è rimasta di fatto lettera morta.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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