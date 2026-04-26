Nel romanzo “Una storia sbagliata” di Giancarlo De Cataldo, il protagonista Paco Durante è un poliziotto che vive con il sospetto degli altri nei suoi confronti. La narrazione si concentra sulla sua esperienza quotidiana e sulle difficoltà legate alla sua scelta professionale. La storia mette in luce, attraverso i dettagli, le tensioni e le sfide di un uomo che si confronta con una percezione negativa da parte della comunità.

Da quando ha deciso di entrare in polizia, Paco Durante convive con la maledizione di essere guardato con sospetto da tutti. Ricorda ancora la reazione inorridita dei suoi amici quando ha annunciato loro che cambiava casacca; quasi nessuno ha accettato la sua decisione, infischiandosene della spiegazione che se si vogliono cambiare le cose bisogna farlo anche dall’interno del sistema. Con il defunto padre, poi, non era andata molto meglio; da bravo massone radicale, considerava “la sbirraglia un cane da tenere a catena”, e all’annuncio della scelta professionale del figlio gli era venuto quasi un collasso. Per giunta, Paco non ha vita facile nemmeno con i colleghi, che lo vedono come un ribelle, visto che non rinuncia ai suoi capelli lunghi e al giaccone sfrangiato di velluto, come impone la moda a metà degli Anni Settanta.🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Le pillole di Polly: recensione di “Una storia sbagliata” di Giancarlo De Cataldo

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