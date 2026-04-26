Le pagelle Siano clean sheet al debutto in B Cresce Ciofi

Nel suo debutto in Serie B, il portiere ha incassato un buon voto, con un punteggio di 6,5. Ha effettuato due interventi, entrambi decisivi: uno su un tiro da fuori area di Henderson e un altro su un tentativo più semplice di Cherubini nel finale. La sua prestazione ha contribuito a mantenere la porta inviolata nella partita. Cresce anche la prestazione di Ciofi, che si fa notare in campo.

Siano 6,5. Buona la prima in B. Compie solo due interventi, ma importanti: il primo sul destro da fuori area di Henderson, il secondo (più semplice) sul tiro a giro debole di Cherubini nel finale. Promosso. Ciofi 7. Uno degli uomini su cui Cole ha lavorato di più a livello tattico. Interpreta con la giusta applicazione il ruolo di terzino fluidificante ed arriva anche a piazzare qualche cross interessante (dal 42’ st Magni sv). Zaro 6,5. Deve tenere a bada Brunori e non è facile. Compie una serie di chiusure decisive, tra cui una sul cross di Cicconi negli ultimi scampoli di match. Mangraviti 6,5. Un rientro in campo da titolare con i fiocchi.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Le pagelle. Siano, clean sheet al debutto in B. Cresce Ciofi Notizie correlate De Gea è sempre decisivo e cresce anche al fanta: certezza al modificatore e aumentano i clean sheetGrazie alla vittoria contro la Lazio, la Fiorentina allunga ulteriormente sulla zona retrocessione, su cui ora ha otto punti di vantaggio. Conte punta al clean sheet contro il Milan al MaradonaIn vista della gara contro il Milan al Maradona che può valere il secondo posto in classifica, Conte lavora sul reparto difensivo per puntare al...