In una stagione caratterizzata da prestazioni solide, il portiere della Fiorentina ha mantenuto la porta inviolata per la terza volta nelle ultime cinque partite. La sua presenza in campo ha contribuito a diverse occasioni decisive, influenzando anche le valutazioni nel fantasy football. La sua affidabilità tra i pali si traduce in un aumento dei clean sheet e in una maggiore sicurezza per la squadra.

Grazie alla vittoria contro la Lazio, la Fiorentina allunga ulteriormente sulla zona retrocessione, su cui ora ha otto punti di vantaggio. Una partita che ha rischiato subito di complicarsi per la squadra di Vanoli, con Zaccagni che ha avuto una grande occasione poco dopo il calcio d'inizio. A sventarla ci ha pensato David De Gea, decisivo anche su Cancellieri e Ratkov nel corso del match. Per l'ex Manchester United è arrivato il terzo clean sheet nelle ultime cinque partite, a dimostrazione del buon periodo di forma suo e della sua squadra. Salgono a sette, dunque, le partite in cui ha mantenuto la porta inviolata in questa stagione.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - De Gea è sempre decisivo e cresce anche al fanta: certezza al modificatore e aumentano i clean sheet

Solet, al fanta non solo modificatore: adesso segna anche su rigoreDa difensore da modificatore a rigorista: in poco tempo, Oumar Solet ha ampliato il proprio ruolo all'Udinese, e pure al fantacalcio.

Conte punta al clean sheet contro il Milan al MaradonaIn vista della gara contro il Milan al Maradona che può valere il secondo posto in classifica, Conte lavora sul reparto difensivo per puntare al...

De Gea e Gosens frenano la Lazio, la Fiorentina tira un sospiro di sollievo Tre punti importantissimi per la Viola che si porta a +8 dalla zona retrocessione. È Gosens, nel primo tempo, a mettere la firma sul tabellino. La Lazio frena dopo 4 risultati utili consec - facebook.com facebook

#Gosens e De Gea uomini salvezza, la Fiorentina strappa tre punti alla Lazio: come cambia la classifica x.com