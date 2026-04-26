Per la Primavera-Estate 2026, le nuove borse puntano sulla comodità e sulla praticità, pensate per chi attraversa giornate sempre più frenetiche. Le caratteristiche principali sono la facilità di utilizzo e la capacità di adattarsi alle esigenze quotidiane senza rinunciare allo stile. Le proposte sono varie, con modelli che combinano funzionalità e design, ideali per chi non si ferma mai e cerca un accessorio che accompagni ogni momento della giornata.

B asta complicarsi la vita. Nella Primavera-Estate 2026 la borsa smette di essere un accessorio da scegliere in base all’occasione e diventa un’estensione di se stessi. Morbida, capiente, leggera: accompagna senza problemi né pensieri, comoda per natura. I tempi delle (inutili) micro bag sono ormai un ricordo lontano, la moda torna a fare i conti con la realtà. Senza trascurare lo stile. Margot Robbie omaggia Kylie Minogue nel corto per la nuova borsa Chanel 25 X Tra forme destrutturate, materiali versatili e nuovi equilibri tra estetica e funzione, le borse comode e firmate della Primavera-Estate 2026 sono pensate per la vita vera. Morbido è bello.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Le nuove borse comode della Primavera-Estate 2026, pensate per chi non si ferma mai

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