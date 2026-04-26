Da marzo, un rappresentante dell’Autorità di bacino del Po sta visitando diversi comuni dell’Emilia-Romagna per illustrare i dettagli del Piano di assetto idrogeologico. Si tratta di un progetto che prevede l’uso di aree allagabili come misura di prevenzione contro i disastri naturali. L’obiettivo è informare i cittadini sulle strategie adottate per gestire meglio le acque e ridurre i rischi legati a eventi meteorologici estremi.

Alessandro Delpiano, bolognese, dallo scorso marzo segretario generale dell’ Autorità di bacino del Po, è l’uomo che da alcune settimane si muove sul territorio, comune dopo comune, per spiegare ai cittadini i contenuti del Piano per l’assetto idrogeologico progettato per l’ Emilia-Romagna. Dinanzi a sé trova ormai regolarmente comitati di cittadini pronti ad alzare barricate contro il tema più spinoso di tutto il piano, e cioè le aree a tracimazione controllata. Segretario, si aspettava una simile alzata di scudi? "Non sono così stupito: non dobbiamo dimenticare le ferite collettive causate dalle alluvioni nel 2023 e nel 2024. Partecipo a molti incontri proprio per spiegare i contenuti del piano, a partire da un elemento: le aree a tracimazione controllata servono per evitare che i fiumi esondino in maniera incontrollata".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Le aree allagabili sono essenziali contro i disastri"

Notizie correlate

Fossolo, affollato incontro. Le paure dei cittadini per le aree allagabiliOltre 300 cittadini hanno partecipato martedì sera a Fossolo all’incontro di illustrazione della proposta del Pai, Piano di assetto idrogeologico,...

Montagna italiana in allarme: tagli ai fondi minacciano agricoltori e servizi essenziali nelle aree interne.Montagne italiane a rischio: la protesta degli agricoltori contro la revisione dei finanziamenti Bologna è al centro di una crescente polemica...

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Le aree allagabili sono essenziali contro i disastri; CESENA: Autorità di Bacino, Per evitare allagamenti bisogna sistemare il Ponte Nuovo | VIDEO; Argini del Savio non adeguati per le piene, ecco le strategie a monte e a valle per difendere città dalle alluvioni; Sicurezza fiumi. Confronto fra sindaci: Definire priorità e ripensare aree a tracimazione controllata.

Le aree allagabili sono essenziali contro i disastriAlessandro Delpiano, segretario generale dell’Autorità di bacino del Po, sta incontrando i cittadini per spiegare il Piano per l’assetto idrogeologico ... ilrestodelcarlino.it

Effetto alluvioni, aree allagabili raddoppiate: Così gli investimenti sono fermiBOLOGNA – Aree allagabili quasi raddoppiate, 120mila frane censite, 137 ponti da adeguare. Sono solo alcuni dei punti principali del nuovo Piano per l’assetto idrogeologico approvato a fine 2025 ... bologna.repubblica.it

Il 24 e 25 maggio si vota per il futuro di Pernumia. Filippo Baraldo, ingegnere civile, imprenditore e assessore all'ambiente e territorio, si ricandida con competenza e passione per affrontare temi come la gestione delle acque piovane e le zone allagabili. Vota - facebook.com facebook