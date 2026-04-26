L’Appennino è felix ma va sostenuto

Dalle istituzioni ai cittadini, alle associazioni di categoria, tutti parlano con entusiasmo dell’Appennino emiliano-romagnolo. D’inverno si scia (al Corno alle Scale e al Cimone), la stagione estiva offre la possibilità di effettuare escursioni in luoghi splendidi. Ma la montagna ha necessità di essere assistita sul piano economico. Niente elemosine, ma incentivi per chi ha voglia di investire. Spero che istituzioni ed enti pubblici abbiano messo in campo le risorse necessarie. Filippo Torricelli Risponde Beppe Boni Stato e Regione non si sono dimenticati della montagna emiliano-romagnola. Nei due anni di difficoltà per la stagione sciistica il ministero del Turismo (Daniela Santanchè) ha dirottato diversi milioni di euro alle imprese della dorsale appenninica per il drastico calo dei ricavi nella stagione 2023-2024.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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