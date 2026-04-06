Tutto esaurito sui Colli traffico sostenuto ma nessuna criticità

Nella giornata di Pasqua, i Colli hanno registrato il tutto esaurito, con traffico intenso in tutta la zona. Non sono stati segnalati problemi di ordine pubblico o incidenti di rilievo. Anche durante la Pasquetta, il 6 aprile, si sono verificati momenti di festa e spostamenti senza particolari criticità, mantenendo un clima di serenità tra i cittadini e i visitatori.

Tra il 5 e il 6 aprile i carabinieri del comando provinciale con il supporto dei colleghi Forestali hanno predisposto decine di pattuglie a tutela della sicurezza di residenti e turisti . La santa Pasqua è trascorsa senza particolari inconvenienti sul fronte dell'ordine e la sicurezza pubblica e anche l'odierna Pasquetta, 6 aprile, sta procedendo all'insegna dell'allegria e della correttezza. I carabinieri del comando provinciale di Padova per queste due giornate hanno predisposto un rafforzamento dei servizi esterni perlustrativi e di vigilanza in occasione delle festività pasquali. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Il ponte chiuso per lavori, Lodi sorride: “Finora nessuna criticità, meno traffico in tangenziale”Lodi, 18 marzo 2026 – Nessuna criticità rilevante e condizioni complessivamente sotto controllo.

Pasqua da tutto esaurito sul Lago di Como: boom di turisti e traffico verso il confineLa stagione turistica entra nel vivo con una vera e propria esplosione di presenze.

Si parla di: Agriturismi, boom di prenotazioni: le famiglie per i banchetti scelgono natura, qualità e prezzi più contenuti; Caseus, ecco i migliori formaggi del Veneto.

Capodanno sui Colli, pienone nei ristoranti. La novità: «Serata con musica soffusa, lasciamo i balli alle discoteche»PADOVA - C’è chi la lista l’ha chiusa già da settimane. E chi invece ha completato gli ultimi posti liberi solo da qualche giorno. Il risultato però non cambia. E dice che, dopo il sold out di Natale, ... ilgazzettino.it