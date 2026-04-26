L’America che si fa boa strozza la Cina e noi

Negli ultimi tempi, il rafforzamento delle misure navali da parte degli Stati Uniti contro la Cina ha generato tensioni e complicazioni anche per altri paesi della regione. Contestualmente, il blocco navale si sta concentrando sull’Iran, aumentando la pressione su quel paese. Tuttavia, questa strategia sembra mettere sotto stress anche gli alleati degli Stati Uniti, portando a una crescente necessità di collaborazione tra le varie nazioni coinvolte.

Geopolitica economica. L’America ha modificato la strategia di condizionamento dell’Iran da quella del falco (pressione via distruzioni) a una del boa constrictor (soffocamento) via blocco navale delle partenze e arrivi nei porti iraniani e caccia con sequestro delle residue navi (commerciali) nemiche in mare aperto. Tale scelta, oltre che dalla priorità di evitare rischiose operazioni terrestri, deriva dalla necessità di risparmiare mezzi offensivi e relativi costi e allo stesso tempo aumentare la pressione su Teheran attraverso la negazione di risorse finanziarie. Non si tratta di abbandono totale della strategia del falco utile per deterrenza, ma di sua secondarizzazione come eventualità di ultima istanza.🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - L’America che si fa boa strozza la Cina (e noi) Europa da sola, tra i giganti USA, Cina e Russia Notizie correlate Super Bowl, Bad Bunny fa la storia: “Siamo noi l’America”, l’ira di TrumpTra il trionfo dello show in spagnolo, la finale diventa un caso politico oltre lo sport Il Super Bowl non… Il Super Bowl non è mai soltanto una... Leggi anche: L'America siamo noi! L'Italia del baseball fa la storia e batte gli Usa a casa loro