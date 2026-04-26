La Vieste en Rose il 1° giugno

Il 1° giugno, Vieste si prepara ad ospitare l’evento enogastronomico La Vieste en Rose, dedicato al vino rosato. La manifestazione si svolge in città e segna l’inizio della stagione estiva pugliese. L’evento si presenta come un’occasione per conoscere le produzioni locali e vivere momenti di socializzazione. La giornata prevede degustazioni, incontri e spettacoli legati al tema del vino e dell’estate.

“Una città che brinda”. Con questo spirito Vieste si prepara ad accogliere La Vieste en Rose, l’evento enogastronomico che celebra il vino rosato e dà il via all’estate pugliese. La 7^ edizione, in programma lunedì 1° giugno 2026 in uno degli scenari più incantevoli del Sud Italia, riunirà cantine, operatori e appassionati per vivere una serata tra degustazioni, musica e cultura del vino. La novità della 7^ edizione: la partnership con Gambero RossoLa settima edizione segna una novità importante: la collaborazione tra il Comune di Vieste e Gambero Rosso, leader e punto di riferimento del settore enogastronomico italiano e internazionale.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - La Vieste en Rose il 1° giugno Self hate vs Free will: so are protective styles anti-black now Notizie correlate La Vieste en Rose 2026: il Comune di Vieste e Gambero Rosso insieme per la 7^ edizione dell’evento dedicato ai rosati. Il 1° giugno 2026 a ViesteLa Vieste en Rose 2026: il Comune di Vieste e Gambero Rosso insieme per la 7^ edizione dell’evento dedicato ai rosati. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: VIESTE EN ROSE 2026: 50 CANTINE DA TUTTO IL MONDO PER LA 7ª EDIZIONE, IL 1° GIUGNO IL GARGANO BRINDA AI ROSATI; LA VIESTE EN ROSE 2026: CIRCA 50 CANTINE DA TUTTO IL MONDO E UN RICCO PROGRAMMA PER LA 7^ EDIZIONE; Vieste en Rose, la settimane edizione porta 50 cantine sul Gargano; VIESTE EN ROSE 2026: LA CITTA’ BRINDA ALL’ESTATE CON IL VINO ROSATO. La Vieste en Rose 2026 il 1° giugno, biglietti e programma onlineSi avvicina l'imperdibile appuntamento con La Vieste en Rose 2026: l'evento, promosso dal Comune di Vieste, Gambero Rosso e One ... ilsipontino.net CANTINE GARGANO Vieste en Rose, la settimane edizione porta 50 cantine sul GarganoCinquanta cantine provenienti da Italia e estero, selezionate tra quelle recensite da Vini d’Italia e Bere Bene del Gambero Rosso ... statoquotidiano.it 120 chilometri a piedi per raggiungere Vieste il 2 maggio https://www.ilsipontino.net/al-via-da-rignano-garganico-il-terzo-cammino-di-primavera-2026-di-gargano-sacro/ - facebook.com facebook