Non lasciatevi ingannare, “Sinistra cattiva” di Leonardo Caffo è un giudizio estetico prima che politico. È delusione, sconcerto, fastidio che ti cresce dentro e che per lungo tempo fatichi a riconoscere, tradimento, non suo ma degli altri. Come hanno fatto quelli che ti circolano intorno a rivelarsi così mediocri e con tanta ferocia? È da qui che bisogna partire per comprendere un saggio che svela qualcosa di così evidente che solo l’ottusità di presunti intellettuali in fila per tre si ostinano a nascondere. Frammenti di un discorso (non) amoroso: Barthes è lì, convocato e rovesciato. Il grande Roland nel 1977 aveva costruito un atlante dell’innamoramento, aveva catalogato le figure del discorso amoroso come se il cuore avesse una grammatica, come se il desiderio potesse essere scandito in lemmi.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La "Sinistra cattiva" di Leonardo Caffo

Basta con i buonisti. Serve una sinistra cattiva anche con i maranza I Corrente Alternata

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