Leonardo Caffo è apparso in televisione dopo aver ricevuto una condanna a quattro anni di reclusione per maltrattamenti e lesioni alla sua ex compagna, con l’assoluzione dall’accusa di lesioni. Nonostante la sentenza, Caffo ha ribadito la propria innocenza durante l’intervista. La vicenda ha attirato l’attenzione dei media e del pubblico, sollevando discussioni sul caso.

Il filosofo ospite a Le Iene. La donna: “In base all’accordo avrebbe dovuto cessare di rilasciare interviste aventi ad oggetto il processo e, soprattutto, nostra figlia” Leonardo Caffo si proclama innocente nonostante sia stato condannato a quattro anni di reclusione per maltrattamenti e lesioni nei confronti della ex compagna – diventati due con l’assoluzione dall’accusa di lesioni. Il filosofo, ospite del programma Mediaset Le Iene, ha detto: “So di non aver fatto ciò che mi è stato contestato ma rispetto le regole”. “Pochi giorni fa tuttavia l’istituto universitario dove insegnavo mi ha licenziato togliendomi il diritto più importante, il lavoro”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Leonardo Caffo in tv dopo la condanna per maltrattamenti all’ex compagna

Il filosofo Leonardo Caffo licenziato dalla Naba dopo la condanna per maltrattamenti e lesioni sull’ex compagnaIl filosofo Leonardo Caffo è stato licenziato dall'università Naba dove insegnava.

