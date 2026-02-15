Decriptati i nomi in codice del narcotraffico tutti i cold case sugli scomparsi e gli architetti più influenti | la settimana di Dossier

Questa settimana, la Dda ha svelato i nomi nascosti dietro i codici usati nel narcotraffico, tra cui

"Primo sale", "Diabolik" e "Folletto": così la Dda ha decriptato tutti i nomi in codice del narcotraffico. Attraverso cellulari fatti entrare di nascosto in carcere e le app più moderne e sicure, fra cui Silent phone, il presunto capo del clan James Burgio impartiva ordini e direttive su droga e attentati: gli altri affiliati usavano sim sicure estere o intestate a cittadini afghani, pakistani e bengalesi. Gerlando Cardinale, per Dossier, ha esaminato la corposa relazione investigativa che racconta come gli inquirenti siano riusciti a tradurre un linguaggio cifrato in una trama di ruoli, ordini e movimenti di droga, svelando un sistema capace di operare anche dietro le sbarre.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

La settimana apre con uno sguardo su Librino, il quartiere di Catania segnato da un sogno mai realizzato.

