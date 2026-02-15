Decriptati i nomi in codice del narcotraffico tutti i cold case sugli scomparsi e gli architetti più influenti | la settimana di Dossier
Questa settimana, la Dda ha svelato i nomi nascosti dietro i codici usati nel narcotraffico, tra cui
"Primo sale", "Diabolik" e "Folletto": così la Dda ha decriptato tutti i nomi in codice del narcotraffico. Attraverso cellulari fatti entrare di nascosto in carcere e le app più moderne e sicure, fra cui Silent phone, il presunto capo del clan James Burgio impartiva ordini e direttive su droga e attentati: gli altri affiliati usavano sim sicure estere o intestate a cittadini afghani, pakistani e bengalesi. Gerlando Cardinale, per Dossier, ha esaminato la corposa relazione investigativa che racconta come gli inquirenti siano riusciti a tradurre un linguaggio cifrato in una trama di ruoli, ordini e movimenti di droga, svelando un sistema capace di operare anche dietro le sbarre.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
La settimana di dossier, dagli architetti più influenti alla mappa della criminalità
La settimana apre con uno sguardo su Librino, il quartiere di Catania segnato da un sogno mai realizzato.
La settimana di Dossier: venduto il cinema Astoria, i retroscena del cold case risolto dopo 22 anniLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
Argomenti discussi: Decriptati i nomi in codice del narcotraffico, tutti i cold case sugli scomparsi e gli architetti più influenti: la settimana di Dossier - AgrigentoNotizie.
Decriptati i nomi in codice del narcotraffico, tutti i cold case sugli scomparsi e gli architetti più influenti: la settimana di DossierPrimo sale, Diabolik e Folletto: così la Dda ha decriptato tutti i nomi in codice del narcotraffico. Attraverso cellulari fatti entrare di nascosto in carcere e le app più moderne e sicure, fra ... agrigentonotizie.it
Quarta puntata di Sine Nomine ora in onda! Ci addentreremo nei meandri della laguna veneta per conoscere quei primi abitanti che, cercando rifugio dal terrore e dalla morte, avrebbero poi dato vita allo splendore di Venezia. #sinenominepodcast #archeolog facebook