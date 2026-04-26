Di seguito il comunicato: Giuseppe Sciarra, scrittore e regista cinematografico pugliese, ha conquistato le pagine di The Eye of Photography (L’Oeil de la Photographie), testata franco-americana definita a livello globale la “Bibbia” del settore fotografico. Un trionfo che non arriva da solo: il riconoscimento internazionale fa da apripista all’uscita del suo attesissimo romanzo d’esordio, “Rododendro” (Edizioni Il Viandante), nelle librerie dal prossimo 1° maggio. Il successo mondiale: “Contro il Narciso Digitale”. Il progetto che ha stregato la critica estera, realizzato in sinergia con la fotografa romana Priscilla Nutshell, si intitola “Against the Digital Narcissus”.🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - La rivista internazionale dedica spazio al regista e scrittore pugliese Giuseppe Sciarra In uscita il suo romanzo d'esordio, "Rododendro"

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