La Reggina passa a Milazzo per la promozione serve un miracolo

Nella 33ª giornata del campionato di Serie D, la Reggina ha vinto 2-1 in trasferta contro il Milazzo. La partita si è svolta nella penultima giornata del torneo, con la squadra ospite che ha ottenuto tre punti fondamentali in vista delle ultime sfide. La vittoria non cambia la situazione in classifica, ma rende più difficile la possibilità di ottenere la promozione senza ulteriori risultati favorevoli.

Nella 33^ e penultima giornata del campionato di Serie D, la Reggina ha battuto per 2 a 1 in trasferta il Milazzo. Inizio partita favorevole ai mamertini, che, oltre a reclamare per un intervento dubbio nell’area avversaria per un presunto tocco con il braccio, si fanno vedere in avanti con gli.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Notizie correlate Reggina ferma: 6 punti di distacco, la promozione sfumaLa Reggina rimane ferma mentre le dirette si distaccano, allargando il divario in punti. La Reggina vince sul campo dell’Athletic Palermo e riapre i giochi per la promozioneLa squadra amaranto si è imposta per 1 a 0 grazie al gol segnato da Ferraro ad inizio ripresa. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Reggina versione trasferta per passare a Milazzo; La Reggina soffre ma vince, Sambiase corsaro a Milazzo. Pari per la Vigor Lamezia, crollo Vibonese; Reggina: un fondo americano pronto a soddisfare le richieste di Ballarino; Scheda squadra Nuova Igea Virtus. La Reggina passa a Milazzo, per la promozione serve un miracoloNella 33^ e penultima giornata del campionato di Serie D, la squadra amaranto si è imposta per 2 a 1 grazie ai gol di Laaribi e Guida ... reggiotoday.it Reggina: la rabbia, le amare riflessioni, la rifondazione necessariaDalla rabbia del post-partita alla riflessione amara il passo è breve. E questa volta, forse più che in altre occasioni, in casa Reggina resta soprattutto la consapevolezza di aver gettato via un camp ... citynow.it Sinner soffre, rimonta e vince a Madrid: Bonzi lo spaventa, ma il numero uno del mondo passa all’esordio Clicca e leggi https://gschannel.it/sinner-soffre-rimonta-e-vince-a-madrid-bonzi-lo-spaventa-ma-il-numero-uno-del-mondo-passa-allesordio/ - facebook.com facebook