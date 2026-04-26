La Querzoli Volley Forlì travolge Macerata al PalaRomiti e conferma il quarto posto

Da forlitoday.it 26 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La partita tra Querzoli Volley Forlì e Macerata si è conclusa con un risultato netto di 3-0 a favore della squadra di casa, che ha dominato l'incontro al PalaRomiti. Nonostante le assenze e le difficoltà legate agli infortuni, la formazione di Forlì ha mantenuto un ritmo costante e deciso, confermando il quarto posto in classifica. La vittoria è arrivata senza grandi problemi, grazie a una prestazione compatta e determinata.

Nonostante un’infermeria affollata e le preoccupazioni della vigilia, la Querzoli Volley Forlì schianta la Paoloni Macerata con un secco 3-0, confermando che la forza di questo gruppo risiede nella qualità della sua "panchina lunga" e in un carattere tosto. Prestazione autoritaria dei ragazzi di.🔗 Leggi su Forlitoday.it

Serie B Maschile: Rubicone In Volley vs Querzoli Volley Forlì

Video Serie B Maschile: Rubicone In Volley vs Querzoli Volley Forlì

Notizie correlate

Volley, la Querzoli Forlì schianta Ravenna e blinda il quarto postoNella 22esima giornata del campionato di Serie B, la Querzoli Volley Forlì supera la Consar Pietro Pezzi Ravenna con un solido 3-1, portando a casa...

Pallavolo, la Querzoli Volley Forlì attende al Pala Romiti la Paoloni MacerataSabato 25 aprile alle ore 20:30 il PalaRomiti accenderà i riflettori sulla penultima sfida casalinga della Querzoli Volley Forlì, impegnata in un...

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Pallavolo, la Querzoli Volley Forlì attende al Pala Romiti la Paoloni Macerata; Forlì, il punto della resilienza: la Querzoli brilla nel buio dell’emergenza; Nova Loreto vs Rubicone: Risultato in Diretta Streaming Serie B > Girone E 2024-2025; Volley B1 femminile e B maschile. Life365.eu e Querzoli, sfide al Villa Romiti.

querzoli volley forlì la querzoli volley forlìPallavolo, la Querzoli Volley Forlì attende al Pala Romiti la Paoloni MacerataSabato 25 aprile alle ore 20:30 il PalaRomiti accenderà i riflettori sulla penultima sfida casalinga della Querzoli Volley Forlì, impegnata in un match delicato contro la Paoloni Macerata ... forlitoday.it

querzoli volley forlì la querzoli volley forlìVolley, la Querzoli sfiora l'impresa: sconfitta a testa alta nella maratona di FermoNella 23esima giornata del campionato nazionale di Serie B maschile, la Querzoli Volley Forlì esce sconfitta dal parquet della Don Celso Pallavolo Fermo con il punteggio di 3-2 (25-17, 25-23, 22-25, 2 ... forlitoday.it

La ricerca mostra notizie e video sullo stesso tema.