La Querzoli Volley Forlì travolge Macerata al PalaRomiti e conferma il quarto posto

La partita tra Querzoli Volley Forlì e Macerata si è conclusa con un risultato netto di 3-0 a favore della squadra di casa, che ha dominato l'incontro al PalaRomiti. Nonostante le assenze e le difficoltà legate agli infortuni, la formazione di Forlì ha mantenuto un ritmo costante e deciso, confermando il quarto posto in classifica. La vittoria è arrivata senza grandi problemi, grazie a una prestazione compatta e determinata.

Nonostante un’infermeria affollata e le preoccupazioni della vigilia, la Querzoli Volley Forlì schianta la Paoloni Macerata con un secco 3-0, confermando che la forza di questo gruppo risiede nella qualità della sua "panchina lunga" e in un carattere tosto. Prestazione autoritaria dei ragazzi di.🔗 Leggi su Forlitoday.it Serie B Maschile: Rubicone In Volley vs Querzoli Volley Forlì Notizie correlate Volley, la Querzoli Forlì schianta Ravenna e blinda il quarto postoNella 22esima giornata del campionato di Serie B, la Querzoli Volley Forlì supera la Consar Pietro Pezzi Ravenna con un solido 3-1, portando a casa... Pallavolo, la Querzoli Volley Forlì attende al Pala Romiti la Paoloni MacerataSabato 25 aprile alle ore 20:30 il PalaRomiti accenderà i riflettori sulla penultima sfida casalinga della Querzoli Volley Forlì, impegnata in un... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Pallavolo, la Querzoli Volley Forlì attende al Pala Romiti la Paoloni Macerata; Forlì, il punto della resilienza: la Querzoli brilla nel buio dell’emergenza; Nova Loreto vs Rubicone: Risultato in Diretta Streaming Serie B > Girone E 2024-2025; Volley B1 femminile e B maschile. Life365.eu e Querzoli, sfide al Villa Romiti. Pallavolo, la Querzoli Volley Forlì attende al Pala Romiti la Paoloni MacerataSabato 25 aprile alle ore 20:30 il PalaRomiti accenderà i riflettori sulla penultima sfida casalinga della Querzoli Volley Forlì, impegnata in un match delicato contro la Paoloni Macerata ... forlitoday.it Volley, la Querzoli sfiora l'impresa: sconfitta a testa alta nella maratona di FermoNella 23esima giornata del campionato nazionale di Serie B maschile, la Querzoli Volley Forlì esce sconfitta dal parquet della Don Celso Pallavolo Fermo con il punteggio di 3-2 (25-17, 25-23, 22-25, 2 ... forlitoday.it Campionato Coppa Romagna U 15 . LIBERTAS Volley U14 Forlì 0 LIBERTAS Volley Forlì 3. Derby in casa LIBERTAS , vincono le ragazze di Coach Petri dopo una partita vivace due gruppi in crescita. Brave ragazze - facebook.com facebook