La paura dell' invisibile di quel sabato alle 12.30 che oggi è diventata una promessa alla comunità

Quel sabato alle 12.30, un evento invisibile ha fatto paura a molti, portando a una promessa alla comunità. Quel giorno, anche chi si preparava all’esame di maturità si è trovato coinvolto in una situazione di timore, legata a qualcosa di non visibile ma percepito come minaccioso. La scena si è svolta in un momento inaspettato, lasciando un segno tra i presenti e creando un legame tra paura e impegno collettivo.

Quell’invisibile ha fatto paura anche a lui che, quel 10 luglio, avrebbe dovuto pensare solo a studiare per l'esame di maturità. Perché quell’invisibile (come lo ha definito il sindaco di Barlassina, Paolo Giovanni Vintani) in Brianza si è trasformato in un momento culturale nella certezza che.🔗 Leggi su Monzatoday.it

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